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16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Medyanın temizlenmesi şart

16 Haziran 2021, Çarşamba 18:50
Basın Konseyi, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in iddialarının ardından siyaset-mafya-devlet ilişkisinin ‘medya’ ayağının da ortaya çıkmasına ilişkin olarak bir açıklama yayımladı.

Konsey, “Siyaset- mafya- medya üçgeninde kuşatılmaya çalışılan Türkiye’de öncelikle medyanın temizlenmesi şarttır” çağrısında bulundu. 

“Gazeteci halk adına görev yapar, kamunun haklarının bekçisi ve gerçekleri ortaya çıkarmakla yükümlüdür” diyen Basın Konseyi, bu ‘kirliliği’ yine gazetecilerin temizleyeceğini belirtti.

Basın Konseyi’nin söz konusu iddialarla ilgili açıklaması şöyle: “Medyamız hiç bu kadar kirlenmemişti. Son dönemde yaşanan kirli ilişkiler sarmalı ve siyasetin kuşattığı medya, yıllar içinde hiç bu kadar kapkara bir girdaba saplanmamıştı. Tarihinde hiçbir dönemde görülmemiş rezillik yaşanıyor. Siyaset- mafya ilişkisindeki kirliliğin medyaya da sıçradığına şahit oluyoruz. Siyaset- mafya- medya üçgeninde kuşatılmaya çalışılan Türkiye’de öncelikle medyanın temizlenmesi şarttır.

Bir mafya liderinin yurt dışından yayınladığı videolarla her gün ortaya döktüğü ‘sözde gazetecilerin’ karıştığı rezillikten medyamızın kurtarılması gerekmektedir. Bunun için basın meslek kuruluşlarının harekete geçerek, pisliğe bulaşan sözde gazetecilerin medyadan acilen temizlenmesi şarttır..”

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