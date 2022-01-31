GAZETECİ RIDVAN AKAR: BUGÜN GENERALLERE İHTİYAÇ YOK. İLETİŞİM KURULU DENİLEN KURUL ÜZERİNDEN 12 EYLÜL KARANLIĞINI YAŞATAN BİR SÜREÇLE MALÛLÜZ

12 EYLÜL VE ÖZAL’DAN AKP’YE

“Nefesi Kesilmek İstenen Gazetecilik” panelinde konuşan Akar: “Bugün gazetecilik açısından yaşadığımız karanlık, 12 Eylül dönemiyle mukayese edilebilir bir konumda. Özal ‘İki buçuk gazete kalacak’ diyordu. AKP medya yapısını radikal biçimde değiştirdi ve dönüştürdü.”

DEMOKRASİ OKSİJENİMİZ

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: “Biz gazeteciler her zaman demokrasi koşullarında işimizi yapabiliriz. Demokrasi oksijenimizdir. O olmazsa iş yapamayız. O nedenle nefessiz kalıyoruz.” Yıldız Yazıcıoğlu: “Kalan yüzde 5 de iktidarı rahatsız ediyor.”

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Medyaya baskı 12 Eylül’ü geçti

Medya Ombudsmanı gazeteci Faruk Bildirici ve Gazeteci Rıdvan Akar, günümüzde medyaya uygulanan baskının 12 Eylül dönemini geçtiği mesajını verdiler.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, 29. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, Ankara’da; “Nefesi Kesilmek İstenen Gazetecilik” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde konuşan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, patronların her zaman gazetecilere hak verilmesine karşı çıkıldığını, bugün de iş imkânları daraldığı için çok zor durumda kalındığını vurguladı. Faruk Bildirici, şöyle konuştu: “1980’lerden itibaren Türkiye’de medya yapısının değişmesiyle birlikte medyaya yayıncılık dışından bir takım iş insanlarının girmeye başlaması ve sonra kartelleşmeyle birlikte düşünün neler oldu? (…) Önceden, gazetecilerin şöyle bir özgürlüğü vardı. Patrona kızdığın zaman ceketini alıp çıkarsın ve başka bir yerde iş bulabilirsin, iyi gazeteciysen; böyle bir özgürlüğümüz vardı ve onu elimizden aldılar.”

Demokrasi bizim oksijenimiz

Şimdi iki kutuplu medyanın ortasında olduğumuzu söyleyen Bildirici, “Yani bir kutupta çalışan gazeteci arkadaşımızın zaten öteki kutba gitmesi, orada çalışabilmesi mümkün değil. İş olanakları daraldı. Zaten ekonomik kriz var, yeni kadrolar açılmıyor. Gazetecilerin bir yerden ayrıldığı zaman başka yerde iş bulma şansı hiç yok. Ve bir gazetecinin patronu itiraz edecekse ya da yazılmasını istemediği bir şeyi ‘yaz’ diye diretiyorlarsa yazmamak gibi bir lüksü yok. Ben bugün iktidarın görüşlerini propaganda yapmayı, gerçekleri gizlemeyi içselleştiren medya çalışanlarını bir kenara bırakıyorum. Ama, orada çalışan özellikle genç arkadaşları da anlıyorum. Çok zor durumdalar, güçleri yok. Bugünlerden çıktığımızda her halde, biz suyun altında uzun süre kalmış, nefes alamamış insanlar gibi olacağız. ‘Oh be’ diyeceğiz. Biz gazeteciler her zaman demokrasi şartlarında işimizi yapabiliriz. Demokrasi bizim oksijenimizdir. O oksijen olmazsa, biz iş yapamayız. O nedenle nefessiz kalıyoruz, o nedenle güçsüzüz. Bizi sınırlandıran sadece patronların gücü de değil, iktidarın gücü de bizi sınırlandırıyor.”

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AYNI KARANLIĞI YAŞATIYORLAR

“Bugün gazetecilik açısından yaşadığımız karanlık 12 Eylül dönemiyle mukayese edilebilir bir konumda” diyen Gazeteci Rıdvan Akar, şunları söyledi: “Bugün üsteğmenlere albaylara generallere ihtiyacımız yok kendi içerisinde bir ‘iletişim kurulu’ diye ifade edilen bir kurul üzerinden 12 Eylül karanlığını şu veya bu şekilde bize yaşatan bir süreç ile malûlüz. Gazetecilerin mobilizasyonunun hiç kalmadığı bir dönemden geçiyoruz. Gazetecilik geçmişte en uç boyutlarıyla MİT tarafından güvenlik soruşturmalarıyla o da ihtiyaç varsa değerlendirilirken bugün twitter üzerinden sosyal medyadaki bir paylaşımınız bir fotoğrafınız üzerinden sizin GBT’nizi yaparak iş güvenliğinizi tehlike altına alabiliyorlar. Geçmişte yani 80’li yıllarda gazetecilik serüveninde gazetecilik bir havuç politikasıyla yönetilmeye çalışıldı.”

Ankara - Anka