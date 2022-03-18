Mehmet Almak dualarla

Aynı zamanda Kore gazisi olan ve 1948 yılında tanıştığı Risale-i Nur hizmetleriyle hayatı boyunca meşgul olan Yeni Asya gönüllüsü Mehmet Almak (92),rahatsızlığından dolayı uzun süreden beri tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesinde Hakkın rahmetine kavuştu. Almak’ın cenazesi dualarla toprağa verildi.

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