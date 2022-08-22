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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Mehmet Altan: Cumhuriyet, yeniden, hemen, şimdi

22 Ağustos 2022, Pazartesi 17:00
Mehmet Altan, 2. Cumhuriyet vurgusu yaptığı yazısında, “Her şeyi hukuka, demokrasiye, eşitliğe uygun biçimde yeniden kurmak için harekete geçelim… Üretimi bu temel üzerinde arttıralım. vaktimiz var ama sandığımız kadar da fazla vaktimiz yok. Bu yapıyı daha fazla ayakta tutamayız” dedi.

Mehmet Altan, “Türkiye’de çürüyen kurumların niteliğine ve sayısına baktığınızda, bu işin bir iki reformla çözülemeyeceğini ve çürümenin yavaştan yavaştan topluma da sirayet etmeye başladığını görürsünüz” dedi.

Altan, dünkü Artı Gerçek’teki yazısında, bir hatırlatma ile başladığı yazısında, “‘2023 yılından sonra, seçim sonucu nasıl olursa olsun, Türkiye’yi adeta yeniden kurmak gerekecek’ diyen Türkiye’nin dünyalı akademisyenlerden Prof. Dr. Ali Yaycıoğlu geçen Cuma, haftalık Oksijen Gazetesi’nde son otuz yıldır tartışılan temel bir konuyu güncelleştirerek “Restorasyon mu, yeniden Kuruluş mu?” başlıklı dikkat çekici bir yazı yazdı” ifadelerini kullandı. Altan, Prof. Yaycıoğlu’nun tezlerini aktardıktan sonra özetle şunları yazdı: 

“Gerçekten de “yeniden kuruluş” bir zorunluluk… 30 yıl önce tek parti döneminin baskıcı, bireysel kült anlayışı üzerine bina edilen Cumhuriyet’in zaaflarını AB standartlarında onarıp “demokratikleştirmek” gerektiğini söylediğimde o sırada “egemenler” ayağa kalkmıştı. Şimdi başta ülkenin kurucu partisi CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, İlker Başbuğ bile “cumhuriyetin demokratikleştirilmesinden” söz ediyor. Ama 30 yıllık bir gecikme ve muazzam bir çürüme var…

(...) Türkiye’de çürüyen kurumların niteliğine ve sayısına baktığınızda, bu işin öyle bir iki reformla çözülemeyeceğini ve çürümenin yavaştan yavaştan topluma da sirayet etmeye başladığını görürsünüz.

Açlıkla terbiye

“(...)Otuz yıl önce “İkinci Cumhuriyet” derken bu çürümeyi önleyecek temel değişimlerin yapılmasını öneriyordum… Hukuksuz ve demokrasisiz bir toplumun çürüyeceğini söylüyordum. Çürüye çürüye nereye geldiğimizi şimdi neredeyse bütün toplum “aç kalarak” öğreniyor. Büyük teyzem, “Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin” derdi… Ama bazı toplumlar ancak “açlıkla” terbiye oluyorlar anlaşılan… Daha korkunç bir ihtimal ise bazı toplumların “açlıkla” da terbiye olmayıp yok olmasıdır. (...)İkinci Cumhuriyet, bu çürümeyi bir daha yaşanmayacak biçimde durdurmak için cumhuriyetin temelini hukuka ve demokrasiye dayandırarak yeniden kurma… Ve bu temelin üzerinde “hak etme” kavramını toplumun zihnine yerleştirecek, çağın gereklerine uygun bir üretim sistemi yaratma önerisidir. Benim görebildiğim kadarıyla Türkiye’nin önünde başka da bir seçeceği yoktur. Ya yeniden kuracağız ya da çürüyeceğiz.

Harekete geçelim

“Ben kendi dileğimi söyleyeyim. ‘İkinci Cumhuriyet, yeniden, hemen, şimdi…’ Her şeyi hukuka, demokrasiye, eşitliğe uygun biçimde yeniden kurmak için harekete geçelim… Üretimi bu temel üzerinde arttıralım. Hala vaktimiz var ama sandığımız kadar da fazla vaktimiz yok. Bu yapıyı daha fazla ayakta tutamayız...”

Haber Merkezi

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