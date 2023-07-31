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31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Mehmet Özkan’ı dualarla andık

31 Temmuz 2023, Pazartesi 10:41
Yeni Asya A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinden 19. Dönem DYP İzmir Milletvekili Mehmet Özkan, vefat yıldönümünde dualarla anıldı.

Geçirdiği kalp krizi neticesinde 29 Temmuz 2020 tarihinde vefat eden Yeni Asya A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinden 19. Dönem DYP İzmir Milletvekili Mehmet Özkan, vefat yıldönümünde dualarla anıldı.

29 Temmuz’da vefat eden Mehmet Özkan, 30 Temmuz’da öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ödemiş Ahrandı Mezarlığına defnedilmişti.

Yeni Asya gönüllüsü olan Mehmet Özkan, hayatının hemen her döneminde Kur’an tefsiri Risale-i Nur’u Türkiye’de ve dünya genelinde tanıtma çalışmalarında bulunmuştu.

İstanbul - Seyhan Şentürk

 

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