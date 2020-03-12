Mehmetçiğe AKP ve MHP engeli

İYİ Parti’nin terörle mücadelede en ön safta olan sözleşmeli askerî personelin sorunlarının çözümü için Meclis’e sunduğu Araştırma Önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından “Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde görevlerini kahramanca ifa eden sözleşmeli askerî personele yapılan adaletsizliğin önüne geçilebilmesi, eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve bu çerçevede yapılacak özlük haklarındaki iyileştirmelerle sözleşmeli askeri personelin sorunlarının giderilmesi için” Meclis Başkanlığı’na sunulan Araştırma Önergesi’nin, önceki gün Genel Kurul’da AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilmesi tepki çekti.

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