Mehmetçik Azerbaycan'da

Türk askerleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

Törene katılacak Mehmetçik, Bakü sokaklarındaki provalarda yer aldı. Bordo bereli Türk askerleri, şehrin sokaklarında "şehitler ölmez, vatan bölünmez", ve "her şey şehitler için" sloganlarıyla geçit gerçekleştirdi. 10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor. AA

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