Mekke’de bayram kucaklaşmaları

Milyonlarca ehl-i iman hacda birbiriyle bayramlaştı. Belki de ilk kez bu kadar kalabalık bir akraba topluluğu ile bayramlaştı hacılar.

Haber: Sabahattin Yaşar

Milyonlarca ehl-i iman hacda birbiriyle bayramlaştı. Belki de ilk kez bu kadar kalabalık bir akraba topluluğu ile bayramlaştı hacılar. Burada hotel salonlarında, caddelerde, otobüslerde, taksilerde hep bayramlaşıldı.

Diğer taraftan Mekke’de Risale Nur medresesinde de bayramlaşma oldu. Farklı ülkelerden hacca gelmiş nur talebeleri hem derslerini dinlediler hem de Mü’min kardeşleriyle bayramlaştılar. Nur talebelerinin tanışması, görüşmesi ve birbirleriyle iletişim için telefonlarını almaları, sonraki zamanlarda da görüşmelerin devam edeceğinin işaretiydi.

Mekke medresesindeki dersten sonra bu memleketin farklı şehirlerindeki nur medreselerine ve oralardaki hizmetlere dair bilgi verildi.

Anlatılanlara bakıldığında Risale Nur’lar her geçen gün Arap şehirlerinde tevessü ediyor. Hatta Cidde, Riyad, Taif gibi şehirlerde Arap kardeşler evlerinde, medreselerde Arapça Risale Nur dersleri yapıyorlar.

Farklı hizmet gruplarında hizmet eden nur talebeleri bu mübarek mekanlarda ortak amaç olan maksatta ittifakı dikkate alıp, meşreplerde ittifakı gözetmeden (lazım da değildir) kucaklaşıp, bulundukları yerlerdeki Nur hizmetlerini konuştular.

Bu arada farklı ülkelerden gelmiş nur talebeleri oradaki hizmetlere dair bilgilendirme yaptılar.

Belki bir sonraki adım, ikili görüşme ve istifade ile birlikte farklı meşreplerin nur hizmetlerine de yer verilir.

Görünen o ki, yakın gelecekte Risale-i Nur derslerinin her geçen gün artması ve ilgi görmesi, İttihad-ı İslam’ın temelini atacak, gelecekte İslam’ın sadasını aleme duyuracaktır.

Nur medresesinde dikkat çeken bir şey de, ortamda gençlerin hakim olmasıydı.

Farklı ülkelerden gelen gençlerle tanışmalar ve görüşmeler oldu.

Mekke’de nur talebelerinin bayramlaşması oldukça heyecan vericiydi.