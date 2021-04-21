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24 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Melih Bulu hem rektör, hem dekan

21 Nisan 2021, Çarşamba 17:00
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanması sebebiyle halen protesto edilen Melih Bulu’nun, yeni kurulan İletişim Fakültesi dekanlığına da vekâleten atandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Melih Bulu’ya yönelik öğrenci ve akademisyenlerin protestoları sürerken Bulu’nun yeni bir göreve daha ataması yapıldı.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) Melih Bulu’yu 6 Şubat’ta kurulan İletişim Fakültesi’ne vekâleten dekan olarak atadığı, kararın 14 Nisan’da alındığı öğrenildi.

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  • Hüseyin İlhan

    22.4.2021 05:24:58

    Neyse prf birini atamışlar.Ülkede yüzbinlerce üniversite mezunu veya binlerce doktora,master yapmış işletme,iktisat,ekonometri,kamu yönetimi insanı işsiz iken ilkokul mezununu kamuda genel müdürlüğe atayanların yada 20 ye yakın şirkette yönetim kurulu başkan veya üyesi olarak tayin edenlerin olduğu ülkedeyiz.

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