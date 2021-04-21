Melih Bulu hem rektör, hem dekan

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanması sebebiyle halen protesto edilen Melih Bulu’nun, yeni kurulan İletişim Fakültesi dekanlığına da vekâleten atandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Melih Bulu’ya yönelik öğrenci ve akademisyenlerin protestoları sürerken Bulu’nun yeni bir göreve daha ataması yapıldı. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) Melih Bulu’yu 6 Şubat’ta kurulan İletişim Fakültesi’ne vekâleten dekan olarak atadığı, kararın 14 Nisan’da alındığı öğrenildi.

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