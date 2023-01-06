Memur iş bırakacak

Yedi memur sendikası konfederasyonunun bir araya geldiği Kamu Konfederasyonları Platformu, memur ve emekli maaşlarına verilen zamma karşı 12 Ocak’ta iş bırakacaklarını duyurdu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “İş bırakma kararımız hükümete uyarı niteliği taşımaktadır. Yine bu konuda seçime giderken bir çalışma yapmaz ise şubat ayında tekrar bir araya gelerek bu sefer daha fazla gün sayısı ile farklı eylem yollarına gideceğiz” açıklamasını yaptı. Balık ayrıca önümüzdeki günlerde istenilen zam oranının verilmemesi halinde, “Bize hakkımızı vermiyorlarsa, sandıkta bunun hesabını sorarız. Yoksulluk sınırının üzerinde yeniden bir maaş düzenlenmesidir talebimiz” diye konuştu. Ankara - Anka

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