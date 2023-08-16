Memur iş bırakacak

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç devam ediyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte müzakere aşamasına geçildi. Bu kapsamda hükümet kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini önceki sözleşme masasına sundu. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024’ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, hükümetin açıkladığı teklifi kabul etmelerinin asla mümkün olmadığını belirterek, “Taleplerimizin karşılanmaması halinde ikinci teklifin sunulacağı 17 Ağustos’a kadar üretimden gelen gücümüzü kullanarak 16 Ağustos’ta 1 günlük iş bırakıyoruz” dedi. Ankara - Anka

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