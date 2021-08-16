Memur-Sen’den eylem kararı

Memur-Sen 34. İl Temsilcileri Toplantısı, 6. Dönem Toplu Sözleşme gündemiyle Ankara’da gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ile il temsilcilerinin katıldığı toplantıda kamu işvereninin sunduğu zam teklifinin müzakereye uygun olmadığı belirtilerek yeni bir teklifin yapılması gerektiği beyan edildi. Memur-Sen İl Temsilcileri toplantısında şu kararlar alındı: “Kamu İşvereninin tekliflerimize olumlu bakış üretmesine ve imzaya dâvet içeren teklifler getirmesine katkı sunmak, sürece olumlu katkı sağlamak ve kamuoyunun konuya dair farkındalığını artırmak, makul olan tekliflerimizin kabulü için demokratik hakkımızı kullanmak amacıyla 19.08.2021 Perşembe günü saat: 18.00’de Ankara’da Eylem yapılması, süreç içerisinde atılacak olumlu adımlara göre de yeniden değerlendirme yapma kararı alınmıştır.” Ankara - Recep Gören

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