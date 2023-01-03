Memur ve emeklilerin maaş artışı yüzde 25 olarak uygulanacak

03 Ocak 2023, Salı 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuştu. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.
TÜİK'e göre enflasyon yüzde 64,27 - ENAG'a göre yüzde 137.55
Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkıyla %16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,4 artış olacağı açıklanmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık." dedi. Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.
AA
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