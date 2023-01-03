Memur ve emeklilerin maaş artışı yüzde 25 olarak uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuştu. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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