Memura çifte darbe

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, hükümetin zam teklifini aynen kabul etti. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında 6 aylığına yüzde 15 zam yapılacak. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan 8 bin lira seyyanen zam kök ücrete yansıtılmamıştı. Dolayısıyla ocak ayında memur zammı, 8 bin lira seyyanen zam eklenmemiş miktar üzerinden hesaplanacak.

Golü hep memur, işçi, emekli yiyor Zam kök ücret üzerinden yapılacağı için memurlar önemli miktarda hak kaybına uğrayacak. Enflasyon farkı yansıtılmamış haliyle, memurların Ocak 2024’te zamlı maaşları şöyle olacak: En düşük memur (evliler için) maaşı 24 bin 89 lira, Öğretmen (1/4) 29 bin 449 lira, Uzman öğretmen (1/4) 32 bin 747 lira, Polis memuru (8/1) 32 bin 733 lira, Uzman doktor (1/4) 41 bin 533 lira, Üniversite mezunu hemşire (5/1) 29 bin 185 lira, Mühendis (1/4) 36 bin 870 lira, Araştırma görevlisi 35 bin 307 lira.

Okunma Sayısı: 212

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.