Memurlar meydanda

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sürerken hükümetin teklif ettiği zam teklifini kabul etmeyen memurlar Ankara’da Anadolu Meydanında bir araya geldi.

Memur-Sen, mitingte hükümetten ikinci zam teklifini sunmasını ve sunulacak teklifin ise memurun faydasına bir teklif olması çağrısı yaptı.

Hükümete yeni ve adil bir teklif taleplerini tekrarlayan ve bu yüzden meydanlara indiklerini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bir an önce yeni bir teklif gelmeli. Toplu sözleşme müzakereleri için son 3 gün. Bu 3 gün çok iyi değerlendirilmeli. O yüzden diyoruz ki; Ey hükümet, ey kamu işvereni, yeni, âdil, müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz” dedi. Yalçın şunları söyledi: “Hükümetin işi zor değil aslında, kolay. Doğru olanı, adil olanı, hakkımızın gereğini bize teklif etsin yeter. Bir gerçek vardır, en iyi toplu sözleşme masada uzlaşılan toplu sözleşmedir. Biz masada uzlaşmak istiyoruz. Ancak masada uzlaşmanın yolu, memurun alım gücünü yükseltmek ve tekliflerin gereğini yerine getirmektir.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA