Memurlar: Vergi muafiyeti yeterli değil

Memur-Genel Başkanı Ali Yalçın, vergi muafiyeti/istinası düzenlemesinin memurlarda eşit ilave artış sağlamadığını belirterek, “Muafiyet konusunda kamuoyuna yansıyan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Maaşlarda/ücretlerde farklı artışlar sağlayan, vergi muafiyeti tutarları, asla ‘memura ilave eşit zam’ olarak görülmemelidir” dedi.

Yapılan açıklamada, “Yeni düzenleme ile kadrolu kamu görevlilerine aylık ortalama 300 ₺ gibi bir iyileştirme getirmediği, söz konusu iyileştirmenin evli ve çocuklu kamu görevlisinde aylık ortalama 38 TL tutarlarında olduğu görülmektedir. Diğer taraftan; KİT personeli, sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli ve farklı unvanlar altında istihdam edilen personelin vergi matrahına esas unsurları, kadrolu kamu görevlisine göre yüksek tutarlarda olmasından dolayı erken aylarda % 20 ve % 27’lik vergi dilimlerine girmekte ve muafiyetin maaşlarına/ücretlerine yansıması daha yüksek olmaktadır. Bu çerçevede, kadrolu ve sözleşmeli personele ilişkin vergi muafiyetinin/istisnasının maaşlarda/ücretlerde oluşturacağı artışı tablolarla ortaya koyuyor, kamuoyunun bilgi karmaşasından kurtulması için Maliye Bakanlığı’nı konuya bir an önce açıklık getirmeye dâvet ediyoruz” denildi. Ankara - Fatih Karagöz



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