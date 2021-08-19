Menderes'in kemikleri sızlıyor... Demokrasi Adası dediler, turistik tesis yaptılar

YASSIADA CİNAYETLERİNİN İŞLENDİĞİ ADAYA YAPILAN OTEL, “MARMARA’NIN KALBİNDE EŞSİZ BİR DESTİNASYON” SLOGANIYLA PAZARLANMAYA BAŞLANDI. EN DÜŞÜK ODA ÜCRETİ 1421, PRESIDENTIAL SUIT 76.277 TL’DEN.

Acılara saygısızlık

Yassıada turistik tesis olmamalıydı

Yassıada istismarına tepki

KÜLTÜR VE TURİZM ESKİ BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY:

“Menderes ve arkadaşları orada 5 yıldızlı otelde mi konakladılar da siz oraya 5 yıldızlı otel yapıyorsunuz? Bir de Menderes’in adını kullanıyorlar. DP’lilerin acı çektiği yere bir eğlence merkezi yapıyorlar. Bu nasıl bir rant hırsıdır, nasıl bir aç gözlülüktür. Çok ayıp birşey. Edep yahu! Allah’tan korkun.”

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL:

“AKP’nin tarihi, vefayı nasıl katlettiğini, doymak bilmeyen rant hırsının ne boyutlara geldiğini bir kez daha müşahede ettik. Uyarıyoruz; derhal aymazlıktan vazgeçip ilgili reklamları kaldırın; başta şehit Başbakan ve Bakanlarımız olmak üzere orada yargılanan isimlerden, milletimizden özür dileyin.”

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MENDERES’İN KEMİKLERİ SIZLIYOR...

Demokrasi adası dediler, turistik tesis yaptılar

DP Genel Başkanı Uysal ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, AKP tarafından adı ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’da turizme açılan lüks oteli eleştirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ziyarete açılan Yassıada’ya (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) inşa edilen Katre Island Otel hakkında sert açıklamalarda bulundu. Rahmetli Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı “Yassıada”, iktidarın değiştirdiği ismi ile “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”nın ziyarete açıldığını öğrendiklerini bildiren Uysal, “Ülkemizin ve siyasetin gördüğü en büyük travmanın merkezi olmuş, demokrasi için en acı ‘destinasyon’da yapılan otelin ‘Marmara’nın kalbinde eşsiz bir keşif olan Katre Island Hotel, nazik hizmete ve sıcak misafirperverliğe değer verenler için eşi benzeri olmayan bir destinasyon’ sözleri ile pazarlanması sonucunda AKP’nin tarihi, vefayı nasıl katlettiğini, AKP’nin doymak bilmeyen rant hırsının artık ne boyutlara geldiğini bir kez daha müşahede ettik” dedi.

Tam da AKP tipi bir icraat

“AKP iktidarı bir taraftan rant hırsı diğer bir taraftan da bugün sebep oldukları anti demokratik her eylem ve davranışlarına emsal teşkil ettiğinden olacak ki, bu derece mühim bir hatırayı, böyle bir mahalli yok etmeyi evla görmüştür” diyen Uysal, “Siyasal rant umarak dillerinden düşürmedikleri isimlerin sahte mahkemelerde yargılandıkları adayı, bir turizm merkezi haline getirmek tam da AKP tipi icraattır” diye konuştu. “Dahası, bu turizm merkezini pazarlarken tarihe kör, yaşanan acılara dilsiz kalacak halde bir iştihaya sahip olduklarını bilmek ise milletimiz ve memleketimiz için utanca sebeptir. Bu utanmazlar bizleri utandırmakta, milletimizi usandırmaktadır” diye konuşan Uysal, “AKP için; siyasal kazanç uğruna çiğnenmeyecek değer, maddi kazanç için heba edilemeyecek hiçbir şey yoktur. Yaşanan acılardan ders çıkarmak gibi bir niyetleri hiç olmamıştır, olmayacaktır. Onlar her meseleye kâr olarak bakıyor. Acılar kendileri için kullanışlı olduğu müddetçe anılıyor, işi bitince ise unutuluyor” dedi.

Demokrasinin celladı

İktidarın, bu yaptığı ile asıl yüzünü gösterdiğini ifade eden Uysal, “Maske düşmüş, kel görünmüştür. AKP her devirde gömlek değiştirmiş şimdi ise asıl üniformasını giymiştir. AKP demokrasinin, doğanın, özgürlüklerin cellâdıdır. Bu ülke bugüne dek böylesine bir yağmayı ancak Moğol istilâsında görmüştür. Aslına bakılırsa Moğol istilâsı dahi bununla boy ölçüşemez, zira Moğol Ordusu yeri yurdu talan etmiştir. AKP ise yerle, yurtla yetinmemiş, cumhuriyetin birikimlerine, millî birçok değere, milletimizin hatırlarına göz dikmiş, halel getirmiştir” şeklinde konuştu.

Hatıraları çiğnemenize müsaade etmeyeceğiz

Turizm Bakanına seslenen Uysal şunları söyledi: “Derhal aymazlıktan ve ahlâksızlıktan vazgeçip ilgili reklâmları kaldırın! Anısına yaraşır iş yapmadınız, bari koyduğunuz isme yaraşır bir iş yapıp anılar üzerinde keyif çatılmasının önüne geçiniz, ilgili tesisi, demokrasinin değerinin nesillere aktarılmasını sağlayacak bir enstitüye çeviriniz. Başta Şehit Başbakanımız ve şehit bakanlarımız olmak üzere, kendi kadrolarınız içinde (nasıl karşı koymadıklarını anlamadığımız) ailesinde bu kurmaca mahkemelerde yargılanan isimlerden, milletimizden özür dileyiniz. Yalnız bilesiniz; siyasî mirasını yemeye çalıştığınız Demokratların hatırasının üzerinde tepinmenize, bu hatıraları çiğnemenize asla müsaade etmeyiz.”

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Çok büyük tarihî saygısızlık

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, Yassıada ile ilgili düzenlemeye sert tepki göstererek, “Çok büyük bir tarihî saygısızlık yaptılar” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan başka tepki gösteren olmadığına dikkat çeken Ertuğrul Günay, adada otel ilânlarının çıkmasıyla milletin ayıldığını ifade ederek, “Bade harab ül basra (iş işten geçtikten sonra) Biz Yassıada’yı hiç özüne dokunmadan özgün haliyle korumak, o günkü hücreler, konuklama imkânları, mahkeme salonu gibi mekânları olduğu gibi korumak, bir anlamda Yassıada’ya gelen ziyaretçileri o günkü ortamı hissetmelerini sağlamak istemiştik. Benim tasarımım, çalışma başlangıcımız oydu. Ama önce Başbakanlık aldı, sonra TOBB’a verdiler. Sonra yap-sat-işlet kuruluşuna vermiş. Bence çok büyük bir tarihî saygısızlık yaptılar” dedi.

Bir de muhafazakâr geçiniyorlar

Demokrat Parti’ye en küçük saygısı olmayan restore etmeye kalsa bundan daha kötü yapamayacağını da ifade eden Günay, “Gerçekten bu kadar tarihî saygısızlık vicdanları sızlatıyor. Baştan beri ‘burası bir yüzleşme müzesi olsun’ dedim. Tarihte halk iradesiyle gelmiş bir iktidara karşı hangi ayıplar yaşanmış, hangi koşullarda yaşanmış. İnsanlar o ortamı hissetsinler’ demiştik. Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşları orada 5 yıldızlı otelde mi konukladılar da siz oraya beş yıldızlı otel yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar milletvekilleri yaşamış, Türkiye’nin demokrasi tarihinde hangi acılar yaşanmış bunu insanlar hissetsin. Çok ayıp bir şey. Edep yahu! Allah’tan korkun. Bir de muhafazakâr geçiniyorlar. Bir de Menderes’in adını kullanıyorlar, DP’lilerin acı çektiği yere bir eğlence merkezi yapıyorsunuz. Bu nasıl bir rant hırsıdır, bu nasıl bir aç gözlülüktür. Gerçekten edep yahu!” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

mkara@yeniasya.com.tr