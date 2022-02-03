Menülere ‘elektrik zammı’ geliyor

Elektrik zamlarının ardından esnaf zorda. TESK Başkanı, elektrikte “esnaf tarifesi” istiyor. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl de “Faturaların maliyetini mönülere yansıtmaya başladık. Müşteri sayısı hızla azalıyor” diye yakınıyor.

Son bir haftada binlerce esnafın elektrik faturalarındaki zamları kendilerine şikâyet ettiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede “Şikayetler sabahtan akşama kadar devam ediyor. Türkiye’nin her köşesinden esnaflar mail atıp telefon açıyor. Esnaf ciddi anlamda zorlanıyor. Çoğu esnaf kapanmamak için bizden çözüm bekliyor. Bu şartlarda işletmeyi ayakta tutabilmek mümkün değil” diye konuştu. Bingöl ise, çoğu restoran ve kafede müşterinin konforu için kullanılan ısıtıcıların getirdiği ek maliyetin şimdiden menülerdeki fiyatlara yansımaya başladığını söyledi. Bingöl, sözlerine “Türkiye’de yemek yemek artık ucuz değil” şeklinde devam etti. Haber Merkezi

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