Merhum Mustafa Polat

MÜMİNE GÜNEŞ (Merhume) - “Kalbe Değen Yazılar” kitabından

Polat ve Nutku’yu rahmetle anıyoruz

Mustafa Polat ağabeyin vefatından hemen sonra bir rüya görmüştüm. Eyüp Sultan mezarlıkları müthiş bir nur ve aydınlık içinde.

Öyle ki, en küçük bir otun bile dibine bir kandil konulmuş gibi. Bu halin kaynağını araştırırken gördüm ki gökyüzünde normalden büyük bir dolunay...

Hayranlıkla ona bakarken, bir de baktım ki, ay ikiye yarıldı. Bir parçası Eyüp Sultan mezarlıklarının üstüne, diğer yarısı deniz tarafına doğru gitti.

Ne oluyor demeye kalmadan, parçalar geri döndü ve tekrar birleşti.

Bu rüyamı kimse tabir edemedi. Rüyamda Sadullah Nutku ağabeye sormamı söylediler.

Ben de de ertesi gün gazeteye yazımı götürmeye gittiğimde kendisine uğrayıp sordum..

Şöyle yorumladı: ‘’İslam alemi bölünüp ayrılacak. Sonra tekrar birleşecek. Rüyanın bana bakan yönü de var ama o bana kalsın’’ dedi..

Ardından kendisi de iki yıl sonra, Mustafa ağabey ile aynı günde vefat edince rüyanın ona bakan yönünü anladım. Allah rahmet eylesin.