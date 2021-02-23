Merkez Bankası 45 milyar dolar içeride

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘95 milyar dolar döviz rezervi’ açıklamasına karşın ekonomistler söz konusu miktarın brüt olduğunu, Merkez Bankası’nın net döviz rezervinin ekside olduğunu söyledi.

Ekonomist Yalçın Karatepe, söz konusu miktarın brüt rezervler olduğunu belirterek “Net rezervler ne kadar? Ona baktığımızda şu an eksi 45 milyar dolar civarında.” dedi. Karatepe, brüt rezervler içinde swap ile bankacılık işlemlerinden gelen karşılıklı paraların bulunduğunu belirtti. Ekonomist Mustafa Sönmez’e göre de Merkez Bankası’nın döviz rezervleri eksi 45 milyar dolar civarında.

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