Merkez Bankası’nda 4 koordinatör daha görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı Murat Çetinkaya’nın TCMB bünyesinde oluşturduğu birimde görev yapan 4 koordinatör görevden alındı.

DW Türkçe’ye bilgi veren kaynaklara göre, görevden almalar sürecek. DW Türkçe’den Aslı Işık’ın haberine göre, görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya tarafından kurulan ve TCMB’nin muhasebe, banknot, bilişim gibi rutin işlerinden sorumlu olan genel koordinatörlük birimi lağvedildi. Merkez Bankası’nda genel koordinatör olarak görev yapan Erol Göncü, Ayhan Aydın, Dr. İbrahim Ethem Güney ve Mehmet Taşkın, Salı günü görevlerinden alınarak danışman olarak atandılar. DW Türkçe’ye bilgi veren kaynaklara göre, 31 Temmuz’da yayınlanacak olan enflasyon raporu sonrası, genel müdür düzeyinde görevden almaların devam etmesi bekleniyor. Lağvedilen birim, yaklaşık 2 buçuk yıl önce Banka Meclisi tarafından İnsan Kaynakları yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik sonucunda oluşturulmuştu. Deutsche Welle Türkçe

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