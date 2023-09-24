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24 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Merkez Bankasından usulsüz ödeme

24 Eylül 2023, Pazar 17:11
Merkez Bankası’nın 132 ihalesinin 65’ine istisna uyguladığı öğrenildi. Öte yandan Sayıştay’ın raporunda, Merkez Bankası bütçesinden SGK’ye özel bir sigorta şirketi ile yapılan 69.8 milyon TL tutarındaki sözleşme kapsamında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, denetimlerde Merkez Bankası’nın farklı birimleri tarafından 2022’de yapılan ihalelerin Kamu İhale Yasası’nın ‘istisna’ hükümlerine göre ihalesiz gerçekleştirildiği belirtildi.Özel bir ihale yöntemi olan ‘istisna’ uygulamasının, 2022’de gerçekleştirilen ihalelerin yarıdan fazlasında esas alındığı belirlendi. Bunun ‘olağan’ bir ihale uygulaması haline geldiği, olağan ihale yöntemlerinin ise ‘istisna’ olarak kullanıldığı kaydedildi. İncelemelerde idare merkezi bünyesinde gerçekleştirilen ve Sayıştay’ın denetim alanında olan toplam 132 mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalesinin 65’inin istisna kapsamında gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu ihaleler arasında yer alan ancak istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan hareketlilik dikkat çekti.

Haber Merkezi

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