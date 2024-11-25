Mermer ocağında göçük altında kalan 2. kişinin de cesedine ulaşıldı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesine ulaşan ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. Mustafa Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor. İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Bakan Işıkhan'dan mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. AA

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