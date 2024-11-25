"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Mermer ocağında göçük altında kalan 2. kişinin de cesedine ulaşıldı

25 Kasım 2024, Pazartesi 11:46
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesine ulaşan ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.

Mustafa Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte inen mermer bloklarının altında kalmıştı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bakan Işıkhan'dan mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

AA

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda tutuklanacaklar

    Mermer ocağında göçük altında kalan 2. kişinin de cesedine ulaşıldı

    32 ilde eğitime 1 gün ara

    Türkiye genelinde 3 gün boyunca kar yağışı etkili olacak

    Faiz bütçesi

    Adil yargılama için tek celse şart

    Saldırı altındaki Filistinlilerin çadırları da sular altında kaldı

    Kâbe’ye saygısızlık kabul edilemez

    Öğretmenler Günü’nde acı tablo

    Rusya-Antalya seferini yapan uçağın motor bölümünde yangın çıktı

    AFAD'dan 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu" kod uyarısı!

    UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama kararını desteklemeyen ülkelere AB'den tepki

    “Hile yapmaya niyetiniz varsa altyapı buna müsait”

    Bolu-Ankara yolu ulaşıma kapandı

    UCM'nin Netanyahu kararından çok rahatsız olmuş!

    Fransa İslam Konseyi: Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emri bir umut ışığı

    Adalet nutuk atmakla gerçekleşmez

    Dünyada açlık, bizde israf var

    Bu sistem ekonomimizi felâkete sürükledi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Deccal’dan daha büyük bir hâdise, bir fitne yoktur
    Genel

    Kâbe’ye saygısızlık kabul edilemez
    İbrahim Aktaşcı

    Yel esiyor, ama değirmen dönmüyor!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmanî-ahlâkî buhran şiddetlendi
    Süleyman KÖSMENE

    Lem’alar adlı ışık bombasını tanıyor musunuz?
    Yeni Asya'dan Size

    Sosyal sorumluluk projelerinde çeşitlilik
    Mehmet KARA

    Hem eleştir, hem reddet!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Temelluk/Dalkavukluk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.