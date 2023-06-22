Mersin’de hortum, Erzurum’da dolu

Mersin’in Erdemli ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı. Hortum nedeniyle Kızılen Mahallesi’nde bazı seralar yıkıldı, ürünler zarar gördü.

Bölgede, Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ön hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi. Kızılen Mahalle Muhtarı İlyas Eser, yaptığı açıklamada, seralarda hasarın büyük olduğunu, yetkililerden destek beklediklerini belirtti. Erzurum’un Pasinler ilçesinde ise önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle ana cadde ve mahalleler sular altında kaldı. Rögarların taşmasına neden olan yağış, zaman zaman trafiği de aksattı. Depo ve otopark olarak kullanılan 50’den fazla iş yeri ile 200’e yakın evi su bastı. Pasinler Belediyesi personeli ve itfaiye ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle taşkın olan yerlerde su tahliye çalışması yaptı. AA

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