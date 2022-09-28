Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 18 kişinin de bulunduğu 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı. Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor. AA

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