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8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı: 25 kişi etkilendi

08 Eylül 2022, Perşembe 10:00
Sağlık Bakanı Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.

Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."

AA

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