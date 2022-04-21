Mesele çalışma şartları

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Mesut Kaya, doktorların yurtdışına gitmeleriyle alÂkalı olarak, “Kamuoyunda sık sık hekimlerin maddî nedenlerle Türkiye’ye terkettikleri söylense de, maddî sorunlardan önce çalışma şartları geliyor” diyor.

Kamuoyunda sık sık hekimlerin maddi nedenlerle Türkiye’ye terkettikleri söylense de, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Mesut Kaya, maddi sorunlardan önce çalışma şartlarının geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay, bazı doktorların ülkeyi terk ettiği haberleri üzerine yaptığı, “Giderlerse gitsinler” açıklamasıyla gündeme gelen hekim göçü devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği, sadece Mart ayında 213 kişinin yurtdışında çalışabilmek için istenen iyi hal kağıdı almak için başvurduğunu açıkladı. VOA Türkçe’nin haberine göre, “Benim bir günde baktığım hastaya, başka bir ülkedeki meslektaşım bir haftada bakıyor”. Kaya’nın, gitmeyi planladığı ülkeler arasında ilk tercihi Almanya. Kaya, gitme sebeplerini açıklarken, “Şu an ülkedeki hekimlikle başka ülkelerdeki hekimliğin çok daha farklı olması asıl etkenlerden bir tanesi. Bunun içine maaşı katabiliriz, şiddeti katabiliriz, çalışma şartlarını katabiliriz.”

ŞARTLAR YORUCU

Türkiye’de çalışma şartlarının yorucu olduğuna dikkat çeken Kaya, başka bir branşta olması halinde gitmeyeceğini söyledi. Diğer ülkelerdeki hekimlerin bazen bir haftada, Türkiye’deki hekimlerin bir günde baktığı kadar hastaya baktıklarını vurgulayan Kaya, “Branşım bu olmasaydı belki düşünmezdim gitmeyi. Çalışma şartları çok yorucu. Günde baktığınız hasta sayısıyla onlar bazen haftada o kadar hasta bakıyorlar. Çalışma şartlarınız, çalışma şartlarının gerginliğinin büyük etkileri oluyor. Bunun içerisinde tabii ki maddiyat da var. İnsan önüne bir öngörü koyamıyor. Şu an böyle bir durum olmasaydı, ‘hepimiz buralıyız burada mutluyuz’ der, devam edebilirdik” dedi.

Şiddet önemli bir faktör

Kamuoyunda sık sık hekimlerin maddi nedenlerle Türkiye’ye terkettikleri söylense de, Kaya’ya göre maddi sorunlardan önce çalışma şartları geliyor. Kaya, “Örneğin ben çocukçular, acilciler, dahiliyeciler gibi branşlarda, istediğiniz kadar hastaya iyi yaklaşın, bir yerde şiddete uğruyorsunuz. Bunun kaçınılmaz bir durum olduğunu görüyorsunuz. Diğer branşlar da aşırı yükselmiş durumda” diyor.