Metro İstanbul'da bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonlar

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi. AA

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