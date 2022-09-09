Metrobüs kazasında yaralı sayısı 99 oldu - Görgü tanıkları kaza anını anlattı

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada 99 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Avrupa yakasında metrobüs seferleri uzun süre aksadı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Kazada 99 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla, Avcılar Murat Kölük Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Özel Birinci Hastanesi, Avcılar Hospital, Avcılar Medicana Hastanesi, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi, Özel Florya Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çapa Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Üst geçitlerde ve duraklarda yoğunluk oluştu

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle güzergah boyunca uzun araç kuyruğu oluştu. Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan kilometrelerce yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ve diğer metrobüs duraklarına ulaşmaya çalıştı.

Kaza nedeniyle başka metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

Yolcular, bariyerlerin altından D100 kara yoluna girdi

Metrobüslerden inerek yürüyen vatandaşların bazıları, bariyerlerin altından ve üstünden geçerek D100 (E5) kara yoluna girdi. Vatandaşların karşıya geçerken kaza tehlikesi yaşaması üzerine polis ekipleri, zaman zaman kara yolundaki araç trafiğini durdurarak yayaların geçişine yardımcı oldu.

Otobüs ve metro duraklarında kalabalıklar oluştu

Metrobüsleri kullanamayan vatandaşlar, alternatif güzergahlara yönelince metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşların yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıklarının oluştuğu görüldü.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun birçok noktasında, trafik kilitlenme noktasına geldi. Bazı sürücüler, kontak kapattı, kimisi korna çalarak tepki gösterdi. Vatandaşlar da D-100 kara yolundan saatlerce yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

İlçe belediyeleri yolda kalan vatandaşlar için seferler düzenledi

Beyoğlu, Kağıthane, Fatih ve Başakşehir belediyeleri, servis araçlarıyla yollarda mağdur vatandaşları evlerine ulaştırdı.

Kaza yapan araçların yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından çekilmesi üzerine metrobüs seferleri normale döndü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun."

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Sağlık Müdürü Memişoğlu yaralıları ziyaret etti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Görgü tanıkları o anları anlattı

4 metrobüsün karıştığı kaza nedeniyle yolda mahsur kalan Fatih Akarsu, saat 19.00 gibi işten çıktığını belirterek, uzun bir süredir yürüdüğünü ve Zeytinburnu'na ulaşmaya çalıştığını söyledi. Akarsu, kaza nedeniyle yollarda kalan insanların perişan durumda olduğunu gördüğünü sözlerine ekledi.

Olayın görgü tanıklarından Nadir Akın Özyıldırım ise olay sırasında bir kafede oturduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Önce bir metrobüs kaydı ve bariyere girdi. Daha sonra karşıdan gelen metrobüsle kafa kafaya güm diye bir ses geldi. Bomba gibi bir sesti, direkt olay yerine koştum. İnsanlar kendilerini dışarıya attı. Bağıran, kendini dışarı atan, camı kıran mı dersin ödümüz koptu. Sonra yardıma gittim, iki kişiyi çıkardım. Biri şoför diğeri de camdan atlamaya çalışan bir kişiydi. İkisini de çıkardım. Şoförü çıkarırken koluma da bir demir geldi, ben de yaralandım. Şoför şoktaydı, bacakları sıkışmıştı. Daha sonra insanlar inip, yolda yürümeye başlayınca trafik durdu."

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 metrobüsün çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi gördüğü belirtildi.

İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor." ifadeleri kullanıldı.