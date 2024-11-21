MHP’de “yolsuzluk” istifaları

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 3 milletvekilinin istifa ettirilmesinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaparak, “hak”, “hukuk”, “adalet”, “ahlak” vurgusunda bulundu.

Yıldız, “MHP; yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duranların yeridir” dedi. Gazeteci İsmail Saymaz, MHP’deki istifaların nedeniyle ilgili katıldığı Halk TV yayınında “İstifaların dönüşü yok, kati bir emir var. 3 milletvekilinin adı da altın kaçakçılığı soruşturmasına katılıyor” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

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