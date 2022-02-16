MHRS’de neden randevu bulunamıyor?

Sağlık Bakanlığı uygulaması Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastaların randevu alamama sorunu devam ediyor. Peki randevu neden alınamıyor?

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hasta ve hekim gözünden randevu alınamamasına ilişkin yaşananları Sputnik’e anlattı. MHRS ve Alo 182 hattında yaşanan randevu çıkmazını anlatan Fincancı, neden randevu bulunamadığına ilişkin değerlendirmeler yaptı: “Özellikle küresel salgınla beraber çok yoğun bir vak’a artışı oldu, bunu önlemeye dönük bir adım atılmadı. Halk sağlığı önlemleri hayata etkili bir biçimde geçirilmediği için sistem çok fazla hasta ile karşılaştı. Buna yanıt olarak da birçok farklı alanda poliklinik hizmeti sunan hekimler ve poliklinikler Kovid-19 polikliniğine çevrildi. Sistem böyle bir yükle karşı karşıya kalınca diğer sağlık sorunlarıyla ilgilenebilecek olan hekimler ve sağlık emekçilerinin doluluk oranları çok arttı.” Hekimlerin istifa etmesine dikkat çeken Fincancı, istifaların açılmasıyla birlikte sağlık sisteminin yoğun bir istifa dönemi ile karşı karşıya kaldığını belirtti: “Bu da kamuda çalışan hekim sayılarını azaltıyor. Dolayısıyla bunların tamamı sistem üzerinde kaçınılmaz olarak bir yük oluşturmuş oldu”

Haber Merkezi