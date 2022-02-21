Migros’ta işçiler kazandı

Migros Depo’da çalışan işçilerin ücret artışı, prim, işçi güvenliği ve sağlığı ile daha iyi çalışma şartları talebiyle başlattıkları direniş ardından Migros yönetimi ve DGD-SEN (Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası) arasında yapılan görüşmede anlaşmaya varıldı.

Yapılan açıklamada anlaşmaya varıldığı ve işçilerin kazandığı belirtildi. açıklama şöyle: Migros’un İstanbul Esenyurt’ta bulunan Avrupa Dağıtım Merkezi deposunda işten atmalar ve işyerinde ücret artışı, prim, işçi sağlığı, iş güvenliği ve diğer sorunlar sebebiyle Haluk Levent’in arabuluculuğunda Migros yöneticilerinin katılımı ve garantörlüğünde Us Grup ile yaptığımız görüşme biraz önce sonuçlanmıştır. Görüşme sonucunda; atılan tüm işçilerin işe geri alınması, ücret artışı, prim ödemeleri ve işçi sağlığı iş güvenliği sorunlarının giderilmesi ile ilgili detaylarını daha sonra açıklayacağımız şekilde mutabakata varılmıştır. Haber merkezi

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