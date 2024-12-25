Mikail Yaprak yoğun bakımdan servise çıkarıldı

Gazetemiz yazarlarından Mikail Yaprak, Başakşehir Çam ve Sakura hastanesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesinde geçirdiği 45 gün yatıştan sonra servise çıkarıldı.

Kendi solunumu yeterli durumda. Hastanede uzun süre kalmanın verdiği halsizlik ve yorgunlukla konuşulanlara yavaşça cevap vermeye çalışıyor. Beyin damarlarındaki tıkanıklığa bağlı olarak sol kol ve sol bacakta hareketsizlik var. Bunun için bir yandan da yatağında fizik tedavi egzersizleri yapılıyor. Damar yoluyla gerekli ilaçlar veriliyor. Yutma fonksiyonu tam çalışmadığı için burundan mideye geçirilen bir tüp ile sıvı gıdalar verilerek besleniyor. Kan tablosundaki iyileşme devam ediyor.

Yanında oğlu ve eşi refakatçi olarak kalıyor. Bir an önce iyileşmesi ve hastaneden taburcu olması için yapılması gereken tıbbi tedaviye, Nöroloji bölümü doktorları ve hastane yönetimi tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde devam ediliyor. Mikail Yaprak gazetemiz okuyucularından dua bekliyor.

SEYHAN ŞENTÜRK - İstanbul - Yeni Asya