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15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Milas-Bodrum Havalimanı yolundaki yangın kontrol altında - 'Yarım saatte 37 hektarlık alan yandı'

15 Temmuz 2023, Cumartesi
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol alındı.

Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma, emniyet ekipleri ile orman yangın gönüllüsü ekipleri ve TOMA araçları da destek verdi. Havanın kararmasıyla yangına gece görüşlü helikopterle de müdahalede bulunuldu.

Yaşlılar tahliye edildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadelenin devam ettiğini söyledi. Tavlı, Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirdi.

Yangın çıkan alanda inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yangın Yönetim Merkezi'nde gazetecilere, yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yumaklı, havaalanı yakınından başlayan yangının güneye Kemikler Mahallesi'ne doğru hareket ettiğini anlattı.

"Yangın yarım saatte yaklaşık 37 hektarlık bir alanı yaktı"

Ekiplerin hızlı bir müdahalede bulunduğunu belirten Yumaklı, "Yangın yarım saatte yaklaşık 37 hektarlık bir alanı yaktı. Olayın büyüme potansiyeli çok büyüktü. Eğer Kemikler mevkisini geçseydi blok ormanların bulunduğu bir alana sıçrayacaktı ve daha sonra hepimzi için endişe verici bir durum meydana gelecekti." dedi.

Yumaklı, son dönemde yangınların tamamına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini bölgedeki yangına 9 uçak 13 helikopter, 45 arazöz ve 450’ye yakın işçiyle müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 169 hektarlık bir alanın etkilendiğini gördük. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici. Elbette bu alanda bizim sesini duymadığımız canlılarımız var ve onlar için de üzülmemiz gerekir. Ülke olarak kabiliyetiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun asıl olması gereken bu olayların yaşanmaması. Elbette müdahale edilir ve söndürülür, bir şekilde kontrol altına alınır. Sadece bugün ülkede 7 yangın çıktı. İkisi İzmir, ikisi Hatay'da birer tanesi de Kahramanmaraş, Balıkesir'de ve burada. İrili ufaklı dediğimiz hemen müdahale ederek söndürdüğü yaklaşık 50'nin üzerinde yangın meydana geldi. Bunlar bizim kaynaklarımız. Engellenebilir mi? Evet engellenir. Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu düşünürsek elbette engellenebilir. O yüzden bütün vatandaşlarımıza istirham ediyorum. Orman ya da yakınlarına ateşle yaklaşmayalım. Yangın başlatacak işlerden uzak duralım. Cam gibi alev alacak malzemeleri de yol kenarına atmayalım. Buradaki yangın da yol kenarında başladı."

Orman teşkilatındaki yeşil vatanı savunmak için canlarını ortaya koyanlara teşekkür eden Yumaklı, "Geçen hafta İzmir Menderes’te yeşil vatanı korumak için şehit olan Mustafa Gürpınar'a rabbimden rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Geçmiş olsun, bölgede titiz bir şekilde soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya ise çıkış nedeninin henüz belirlenmediği ve araştırmaların devam ettiği cevabını verdi.

AA

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