Milas’ta çam ağaçlarına nasıl kıydınız?

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölgedekilerin mücadelesi sürüyor.

Doğa Nöbeti’nin ikinci yılına girmesinden kısa bir süre sonra dün, sabaha karşı 05.30’da bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve TOMA sevk edildi. Ekoloji Birliği Kadın Meclisi, İkizköylülerin bir an önce Akbelen Ormanı’ndaki ablukanın kaldırılmasını ve kesim kararının durdurulmasın talep ettiğini belirterek, konuya duyarlı tüm kamuoyunu Akbelen Ormanı’na desteğe çağırdı.

Köylü kadınlar, sık aralıklarla nöbet tutan jandarma ekiplerinin karşısında onlara tepki gösterdi. Bir Kadın, “Yazıklar olsun. Böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi. Yazıklar olsun. 10 tane insana 1000 tane jandarma. Biz suç işlemiyoruz. Yazıklar olsun. Hepsi bitti. Yazıklar olsun. Burada bin bir türlü hayvan var. Yazıktır, bu çamlar nasıl kesiliyor? Bu çamlar çocuğumuz bizim, çocuk gibi baktık onlara.”

Haber Merkezi