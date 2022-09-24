Millet Bahçelerine harcadığını afetzedelere harcamadı

Orta ve alt gelir gruplarının gerek kiracı gerekse mülk sahibi olarak barınmasını sağlamak amacıyla kurulan TOKİ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vaadi millet bahçeleri için dört yılda en az 7 milyar 680 milyon lira harcamayı planlıyor.

TOKİ afet konutları içinse yalnızca 2 milyar 355 milyon lira harcamayı hedefliyor. Hem TOKİ’nin sitesindeki hem de Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre sözleşmesi imzalanan, tamamlanan ve yapımı devam eden 140 millet bahçesi için toplam harcanacak tutar 5 milyar 508 milyon 628 bin liraya ulaşacak. Diken’in Haberine göre, geriye kalan bir millet bahçesininse henüz sözleşme imzalanmadığı için hangi tutara mal olacağı bilinmiyor. Millet bahçeleri için dört yılda 7 milyar liradan fazla harcamayı hedefleyen TOKİ, 2004’ten bu yana alt gelir grupları için inşa ettiği ve edeceği 42 bin 275 konut için toplamda 1 milyar 682 milyon 463 bin lira harcamış olacak. Öte yandan TOKİ tarafından ihalesi yapılan 30 bin 876 afet konutu için TOKİ’nin kasasından 2 milyar 355 milyon 827 bin lira çıkacak. Böylece yalnızca dört yılda Türkiye’nin gündeminde olan millet bahçelerine alt gelir gruplarına ve afet mağdurlarına inşa edilen ve edilecek konutlardan daha fazla harcanmış olacak. TOKİ bunların yanında stadyum inşaatlarına 1 milyar 997 milyon 316 bin lira ayırdı. Haber Merkezi

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