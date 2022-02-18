Millet cevabını seçimde verecek

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 6 siyasi partinin buluşmasını sorunların çözümü için büyük bir adım olarak değerlendirdi.

Parlamenter sistemle ilgili çalışmanın hükûmet ortaklarını oldukça rahatsız ettiğini söyleyen Yeneroğlu şöyle konuştu: “Hükûmet ortakları ve onların sözcülüğüne soyunmuş olan bazı medya kuruluşları hiçbir ahlaki ilke ve sınır tanımaksızın akıl almaz iftiralarla 12 Şubat Deklarasyonu’nu gölgelemek istemektedir. Çünkü Anayasa Mahkemesini kapatmak isteyenler, hukuka karşı hamle yaparız, ‘hukuk arkadan gelsin’ diyenler, milleti sefalete mahkûm edenler, milyonlarca gencin umudunu söndürenler, mafyayı, sokak çetelerini siyasî aparat olarak kullananlar bu yeni sistemde at koşturamayacaktır. Tüm farklılıklarımızla beraber “biz” düşüncesini inşa etmek için hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Türkiye’nin geleceğe dair umudunun ve inancının en bariz göstergesidir. Türkiye’yi üçüncü sınıf bir otoriter rejime mahkûm edebileceklerini zannedenler, milletimizin demokrasiye ve hukuk devletine olan inancını ilk seçimde göreceklerdir.” Ankara - Fatih Karagöz

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