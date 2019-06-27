Millet iradesi kendine geldi... İmamoğlu mazbatayı ikinci kez aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Millet isterse değiştirir, isterse seçer, kimse buna engel olamaz. Millet iradesi kendine gelmiştir” dedi.

23 Haziran’da yenilenen seçimde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanmasının ardından verdiği ilk röportajda, daha fazla fark beklediğini söyledi. “Demokrasiyi korumak adına oy verdiler. Demokrasiyi korumak, bu seçimde İmamoğlu’nu korumaktı” dedi. Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını cevaplayan İmamoğlu, seçim döneminde yaşanan çekişmeye dair isim vermeden, “Ben kin duyan birisi değilim. Siyaset, saldırılar üzerine bir mecraya oturdu. Ama benim ağzımdan tek bir kelime iftira, kirli, insanları lekeleyen tek bir kelime çıkmadı” yorumunda bulundu; “Millet isterse değiştirir, isterse seçer, kimse buna engel olamaz. Millet iradesi kendine gelmiştir. Buna en çok çocuklar ve gençler sevindi. Hissediyorlar. Kimse bunu küçümsemesin. Bu yaş grubu, 10, 12, 15, bütün bu tehditleri, demokrasi adına tehlikeleri sezdi, içselleştirdi ve bence bir tepki ortaya koydu. Ben çocukların evlerde müthiş propaganda yaptığını düşünüyorum.”

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Mazbatayı ikinci kez aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mazbatası, dün 18:30’da Saraçhane’deki devir teslim töreniyle verildi.

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Hiçbir güç demokrasiyi tehdit edemez

Ekrem İmamoğlu, yaşanan yeniden seçim sürecinin ardından CNN’e de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Hiçbir güç halkın iradesine karşı çıkamaz” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN’den Christiane Amanpour’a konuştu. Röportajın bir kısmını yayınlanan CNN, haberde İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘ince bir uyarıda bulunduğu’ bilgisine yer verdi. Röportajda “23 Haziran bize göstermiştir ki hiçbir kişi ya da güç demokrasiyi tehdit edemez ve halkın iradesine karşı çıkamaz. Hiçbir politikacının bu gerçeği yok sayma lüksü yoktur” ifadelerini kullanan İmamoğlu, seçimlerin Türkiye’nin demokrasi geleneğini yansıttığını söyleyerek şunları ekledi; “Testi başarıyla geçtiğimizi düşünüyorum. İstanbul halkı seçimin meşruiyetini gösterdi ve seçim korundu. Hiç kimse bir daha seçimlere bunun gibi bir müdahalede bulunamayacak.”