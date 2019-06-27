"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Millet iradesi kendine geldi... İmamoğlu mazbatayı ikinci kez aldı

27 Haziran 2019, Perşembe 17:23
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Millet isterse değiştirir, isterse seçer, kimse buna engel olamaz. Millet iradesi kendine gelmiştir” dedi.

23 Haziran’da yenilenen seçimde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanmasının ardından verdiği ilk röportajda, daha fazla fark beklediğini söyledi. “Demokrasiyi korumak adına oy verdiler. Demokrasiyi korumak, bu seçimde İmamoğlu’nu korumaktı” dedi. Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını cevaplayan İmamoğlu, seçim döneminde yaşanan çekişmeye dair isim vermeden, “Ben kin duyan birisi değilim. Siyaset, saldırılar üzerine bir mecraya oturdu. Ama benim ağzımdan tek bir kelime iftira, kirli, insanları lekeleyen tek bir kelime çıkmadı” yorumunda bulundu; “Millet isterse değiştirir, isterse seçer, kimse buna engel olamaz. Millet iradesi kendine gelmiştir. Buna en çok çocuklar ve gençler sevindi. Hissediyorlar. Kimse bunu küçümsemesin. Bu yaş grubu, 10, 12, 15, bütün bu tehditleri, demokrasi adına tehlikeleri sezdi, içselleştirdi ve bence bir tepki ortaya koydu. Ben çocukların evlerde müthiş propaganda yaptığını düşünüyorum.”

 

***

Mazbatayı ikinci kez aldı 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mazbatası, dün 18:30’da Saraçhane’deki devir teslim töreniyle verildi. 

***

Hiçbir güç demokrasiyi tehdit edemez

Ekrem İmamoğlu, yaşanan yeniden seçim sürecinin ardından CNN’e de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Hiçbir güç halkın iradesine karşı çıkamaz” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN’den Christiane Amanpour’a konuştu. Röportajın bir kısmını yayınlanan CNN, haberde İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘ince bir uyarıda bulunduğu’ bilgisine yer verdi. Röportajda “23 Haziran bize göstermiştir ki hiçbir kişi ya da güç demokrasiyi tehdit edemez ve halkın iradesine karşı çıkamaz. Hiçbir politikacının bu gerçeği yok sayma lüksü yoktur” ifadelerini kullanan İmamoğlu, seçimlerin Türkiye’nin demokrasi geleneğini yansıttığını söyleyerek şunları ekledi; “Testi başarıyla geçtiğimizi düşünüyorum. İstanbul halkı seçimin meşruiyetini gösterdi ve seçim korundu. Hiç kimse bir daha seçimlere bunun gibi bir müdahalede bulunamayacak.”

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektriğe zam

    Hong Kong'lu göstericilerden demokrasi sloganı

    Macron: Askeri gerilimin tırmanmaması için her şeyi yapacağım

    Hrant Dink davasında mütalaa açıklandı

    İyi Parti'den 'parlamenter sistem' çağrısı

    Ford, 12 bin çalışanını işten çıkaracak

    'İran'la savaş istemiyoruz'

    AKP kaynıyor

    Millet iradesi kendine geldi... İmamoğlu mazbatayı ikinci kez aldı

    İdlib'de iki sivil daha öldü, dört sivil daha yaralandı!

    NATO Toplantısında olan Akar'dan F-35 ve S-400 değerlendirmesi

    Uluslararası Af Örgütünden İran'a 'işkence' suçlaması

    Yeni skandal: Boeing 737 Max'lerde bir hata daha tespit edildi

    İki saatte iki kez: Rejim güçleri TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

    Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı!

    Gayrimenkul gibi değerlenen sektör: Web sitesi ve alan adları

    Beş yıl üzerinde çalıştı, ilk müşterisi İsrail oldu

    İstanbul'da turizmde yeni tarihi rekor

    Google, kullanıcı verilerini 18 aydan sonra otomatik olarak silecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız yere tutuklu çok insan var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmamoğlu niye kazandı?
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamber’in (asm) ümmeti hakkında en korktuğu şey nedir?
    Ahmet BATTAL

    İniş bitti, çıkış başladı
    Genel

    Beş yıl üzerinde çalıştı, ilk müşterisi İsrail oldu
    Said YÜKSEKDAĞ

    Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Yeni Ömer’ler gelir mi? (1)
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” yeniden gündemde
    Risale-i Nur'dan

    Sebeplerin arkasında Kudret var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.