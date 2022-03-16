Millet İttifakı arayı açıyor

ORC Araştırma, 6-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonucunu paylaştı.

Anketin sonucuna göre, Millet İttifakı’nın oy oranı, Cumhur İttifakı’nı geride bıraktı. Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 40,6 olurken, Cumhur İttifakı’nın ise yüzde 36,8 oldu. 41 ilde 7 bin 290 kişi ile yapılan ankette katılımcılara “Bu Pazar Genel Seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Ankette partilerin oy oranı şöyle oldu: AKP: Yüzde 28,1 CHP: Yüzde 23,8 İYİ Parti: Yüzde 16,8 HDP: Yüzde 8,9 MHP: Yüzde 8,7 Gelecek: Yüzde 3,5 DEVA: Yüzde 3 Saadet: Yüzde 1,6 Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1,4 Demokrat Parti: Yüzde 1 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,9 Memleket Partisi: Yüzde 0,8 Diğer: Yüzde 1,5. Haber Merkezi

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