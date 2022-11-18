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19 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Millet İttifakı arayı açıyor

18 Kasım 2022, Cuma 19:30
MAK Danışmanlık’ın Kasım 2022 seçim anketi sonuçları açıklandı.

Ankete göre,  AKP yüzde 32.3, CHP yüzde 24.4, İyi Parti yüzde 15.5. Cumhur ittifakının oyu 38.8’de kalırken, Millet İttifakının oyu 44.5 oldu. MAK danışmanlığın Kasım ayı seçim anketi 1-8 Kasım tarihleri arasında seçmen / nüfus dağılımına uygun 5750 kişiyle görüşülüp yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapıldı. Anketteki, “Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan olarak açıklandı. Millet ittifakının adayı halen açıklanmadı. Bugün itibariyle sayın Erdoğan’a ve rakibine oy verme davranışın ne olur” sorusuna Erdoğan’ın rakibi kim olursa ona oy veririm oranı yüzde 44, rakibi kim olursa olsun oyumu Erdoğan’a veririm diyenlerin oranı ise yüzde 34 oldu. “Kendinizi Millet İttifakına mı, yoksa Cumhur ittifakına mı yakın hissediyorsunuz?” sorusuna Millet ittifakı yüzde 42, cumhur ittifakı diyenlerin oranı ise yüzde 40 olurken, kendisini hiçbir ittifakına yakın hissetmeyenlerin oranı yüzde 14 oldu. Yüzde 7’lik bir kesimde kararsız olduğunu söyledi.

Ankara - Fatih Karagöz

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