Millet İttifakı avantajlı konumda

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edeceği 9 Nisan’a geri sayım sürerken ittifak partileri arasında “seçime ortak listeyle mi ayrı listeyle mi girileceği” tartışmaları devam ediyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Millet İttifakı cephesinde İYİ Parti’nin tutumunu işbirliğine daha açık olarak değerlendiren siyaset bilimci ve TEAM Araştırma Analisti Nezih Onur Kuru, “En az 9 ilde anlaşıldığını biz görüyoruz. Zaten kritik il sayısı yaklaşık 20. 20 ilin 9’unda ortak liste stratejisiyle hareket edebilmek aslında Millet İttifakı için bir başarı. Şu an görülen o ki MHP ile AK Parti arasında büyük bir gerilim var” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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