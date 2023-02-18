Millet İttifakı “deprem” gündemiyle toplanıyor

Millet İttifakı’nı oluşturan Altı partinin genel başkanı, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde ‘deprem’ gündemiyle toplanacak.

Saadet Partisi, liderler zirvesinin, deprem gündemi ile yapılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapacakları toplantıda depremle ilgili gelişmeleri değerlendirecek.

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