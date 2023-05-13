Millet İttifakı liderleri söz verdi: Demokrasiyi inşa edeceğiz

CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANAN MİLLET İTTİFAKI’NDAKİ ALTI SİYASÎ PARTİNİN LİDERLERİ SÖZ VERDİ: "GÜZEL ÜLKEMİZDE DEMOKRASİYİ İNŞA EDECEĞİZ."

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

HAYDİ TÜRKİYE

Millet İttifakı liderleri: “Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz. Haydi Türkiye.”

MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN

“Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır.”

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Demokrasiyi inşa edeceğiz

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin açıklamasında “Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz. Haydi Türkiye!” denildi.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Altı lider görüşme sonrasında açıklama yaptı. İki saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, “Aziz Milletimiz, Millet İttifakı genel başkanları olarak, bahara 48 saat kala bir araya geldik. Toplantıda, kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarını ele aldık. Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki, ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız” denildi.

Hiçbir sandık boş bırakılmayacak

Millet İttifakı’nın, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazır olduğunu vurgulanan açıklamada, ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacağını, hiçbir sandığın boşta bırakılmayacağı seçimin Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacağını ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi: “Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz. Haydi Türkiye!”