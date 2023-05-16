Millet İttifakı’na 167 vekil

Parlamento seçimlerinde DEVA Partisi Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girdi.

Ancak bu sistem, CHP oylarında büyük bir sıçrama yaptırmadı. Oylarını yaklaşık yüzde 3 artıran CHP’nin milletvekili sayısında çok büyük değişiklik olmazken, bu işbirliği CHP Listelerinden seçime giren partilere yaradı. Açıklanan sonuçlara göre DEVA, Gelecek, Saadet ve DP CHP oylarını yaklaşık 3 puan artırmasına karşın, ittifak partilerinden yaklaşık 40 isim parlamentoya girdi. BBC Türkçe’nin haberine göre, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat partili isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP, Meclis’e 167 milletvekili getirebildi. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, geçen seçimlere göre milletvekili sayısını 21 artırdı. Ancak DEVA 13, Gelecek ve SP de 10’ar, DP 3 olmak üzere CHP listelerinden toplam 33 vekil çıkardı. Bu vekillerin gitmesiyle CHP’nin sandalye sayısı geçen dönemin altında kalacak. İyi Parti ise geçen dönemki oy oranını korurken vekil sayısını bir artırarak 44’e çıkardı. Haber Merkezi

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