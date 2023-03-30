Millet İttifakı’nda ortak liste hazırlığı

Seçim takvimi kapsamında Cumhurbaşkanı adayları belli olurken 14 Mayıs’ta yarışacak üç ittifakın seçmenin karşısına nasıl çıkacağı henüz netleşmedi.

Seçim takvimi kapsamında Cumhurbaşkanı adayları belli olurken 14 Mayıs’ta yarışacak üç ittifakın seçmenin karşısına nasıl çıkacağı henüz netleşmedi.

Son günlerde bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştıran Millet İttifakı’nın kurmayları ardı ardına yaptıkları toplantılarda en avantajlı yöntemi arıyor.

İttifak temsilcilerinin büyük çoğunluğu belirlenen illerde tek bir partinin amblemi altında ortak liste ile seçime girilmesinin daha avantajlı olacağı sonucuna ulaşırken, hangi ilde hangi parti ile seçime girilmesi gerektiğine dair hassas bir çalışma yürütülüyor.

İlgili seçim bölgesinde partilerin gücü ve seçmendeki karşılığı, mevcut oy dağılımı, seçim bölgesinin sosyolojisi, seçmen profili, adayların profili gibi pek çok etken değerlendiriliyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre, ittifaka zarar vermemek için çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini ifade eden kurmaylar, önemli olanın parlamentoda en fazla milletvekili sayısına ulaşmak olduğunu ve CHP’nin bu konuda yapıcı davrandığını ifade ederek bu amaca ulaşmak için karşılıklı ödünler vermek gerektiğinin de altını çiziyor.

Haber Merkezi