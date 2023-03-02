Millet İttifakı'ndan aday açıklaması: Ortak adayda uzlaştık

Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu ve Millet İttifakı'na dönüşen Altılı Masa, bugün 12. toplantısında Cumhurbaşkanı adayının belirlemesi gündemiyle toplandı. Yazılı açıklamada, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz" ibaresi yer aldı.

Yazılı açıklama şöyle: ""Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."

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