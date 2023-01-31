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31 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Millet İttifakı’ndan ''Millet'e Söz''

31 Ocak 2023, Salı
6 PARTİ, HÜKÜMET PROGRAMI NİTELİĞİNDEKİ ORTAK MUTABAKAT METNİNİ AÇIKLADI: OHAL KHK’LARINA DA, KHK MAĞDURİYETLERİNE DE SON VERECEĞİZ. YOLSUZLUĞA GİDEN PARALARI GERİ ALACAĞIZ.

DEMOKRATİK VE ADİL BİR SİSTEM

Metnin Önsöz’ünde “Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında güçlü, özgürlükçü, demokratik, âdil bir sistem inşa etmeyi; kamu yönetimini liyakat, hukuka uygunluk ve şeffaflık ilkelerine göre vatandaş odaklı bir biçimde yapılandırmayı taahhüt ediyoruz” ifadesine yer verildi.

TUTUKLAMA İSTİSNA OLACAK

Metindeki taahhütlerden bazıları: “OHAL KHK’larına son verecek, OHAL süresini altı aydan iki aya düşüreceğiz. OHAL kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.  Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.”

ZARARLAR HAKİM VE SAVCILARA RÜCU

“Görevini kötüye kullanmak suretiyle, Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararına sebep olup devleti tazminata mahkûm ettiren ve zarara uğratan hâkimlere ve savcılara bu tazminat ve zararın rücu ettirilmesini sağlayacağız.”

VARLIK FONU KAPANACAK

“Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kuracağız. Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Türkiye Varlık Fonunu kapatacağız.”

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‘MİLLET İTTİFAKI’NDAN “MİLLETE SÖZ”

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde “Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz” denildi.

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı.

Ortak Mutabakat metni; 244 sayfada, 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Ortak Mutabakat metni “Hukuk Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”,  “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”, “Eğitim ve Öğretim”,  “Sosyal Politikalar”, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” başlıkları altında toplandı.

OHAL süresini iki aya düşüreceğiz 

Ortak metinde öne çıkanlar şu şekilde: Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz. Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi’ tanıyacağız. Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız. Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.

Mağduriyetlere son vereceğiz

Çoklu baro sistemine son vereceğiz. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz. TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kuracağız. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız.

Aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz. Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz. Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız. Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız. 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız. Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi’ni kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.

Recep Gören - ANKARA

 

 

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