Millet İttifakı önde

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, gazeteci Fatih Portakal’ın konuğu oldu.

Son seçim anketinin sonuçlarını paylaşan Kulat, sahada yaptıkları araştırmaların değerlendirmesini yaptı. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı geçiyor. Anket, 5-15 Ekim tarihlerinde 550 kişiyle ve yüz yüze yapıldı. ‘Türkiye Gündemi Araştırması’ anketi 64 ilde gerçekleştirildi. İlk kez sandığa gidecek genç seçmenin tercihiyle ilgili Kulat şu yorumda bulundu: “Gençlerin çok büyük sorunları var. İlk kez oy kullanacak gençlerle yapılan ankette 8 bölgenin 8’inde de AK Parti birinci değil.” Kulat’ın açıkladığı anketin sonuçları şöyle: Millet İttifakı: Yüzde 43 Cumhur İttifakı: Yüzde 40 Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 10 Kararsız: Yüzde 7. Haber Merkezi

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