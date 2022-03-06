Millet İttifakı Türkiye için şans

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, “Millet İttifakı’na eleştiriler” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

6 partinin buluşmasına gelen eleştirileri anlatan Akyol, “HDP’nin Millet İttifakı’na alınmasını en çok iktidar istiyor, sebebi açık…HDP, kurumsal olarak terörle arasına mesafe koyamadı. Hatta KCK’nın etkilerini düşünürsek, HDP’nin Batılı demokrasiyi ne kadar özümsediği de sorulabilir.. HDP seçmeni bu ülkenin vatandaşıdır. Bu seçmenden oy almak için Ak Parti neler yapmadı?! Eyalet sistemi övgülerini hatırlayın… Millet İttifakı’nın oy almak istemesi de tabiidir. (...) 6 partiyi içeren bir Millet İttifakı, Türkiye için şanstır. Bu partileri bir araya getiren ilkeleri yapıcı eleştirilerle olgunlaştırmak gerekir. “Küçük olsun bizim olsun” psikolojisi yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.