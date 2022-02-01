‘Millet ittifakı’ yeni yıla da önde başladı

Genel seçime bir buçuk sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Area Araştırma’nın anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP-MHP ittifakından yaklaşık 2,3 puan önde. Area Araştırma’nın 24-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette 26 ilden 2 bin 102 kişiye siyasi tercihleri soruldu. Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında seçmenlerin yüzde 32’si AKP, yüzde 27,1’i CHP, yüzde 15,4’ü İYİ Parti, 10,2’si HDP, 8,2’si MHP, 3,3’ü Deva Partisi dedi. Böylelikle CHP ve İYİ Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’ yüzde 42,5’lik orana ulaşarak, toplamda yüzde 40,2’lik desteğe sahip AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nı geride bıraktı. Şirketin 2021 anketlerinde ortalama yüzde 34,2 orana sahip olan AKP’nin yüzde 2,2’lik kayıp yaşadığı görülüyor. Haber Merkezi

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